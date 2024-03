6 características que um homem narcisista tem em um relacionamento e quem está de fora percebe

É fundamental avaliar minuciosamente as ações da pessoa que está ao seu lado para não se tornar vítima de um novo trauma

Gabriella Licia - 23 de março de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Trinity Kubassek)

Se você está em uma relação, é bom analisar minuciosamente os comportamentos do seu parceiro, já que existem algumas características que todo homem narcisista apresenta e se você não quer sofrer novos traumas é importante ficar atenta (o).

De acordo com o dicionário, o narciso está ligado ao “amor excessivo pela própria imagem ou por si mesmo” e a psicanálise aponta que o traço narcisístico é algo natural do ser humano, para moldar o amor próprio e autocuidado.

No entanto, o narcisismo patológico faz referência a uma pessoa incapaz de sobrepor alguém às próprias necessidades e vontades. E, para piorar, eles podem estar por todos os lugares, camuflados e prontos para destruir o emocional de quem for mais vulnerável.

Para não cair na lábia de um tóxico, confira abaixo quais são as características mais marcantes que um homem narcisista traz consigo. (Serve também para mulheres).

6 características que um homem narcisista tem em um relacionamento e quem está de fora percebe:

1. Falta de empatia

Quem não está dentro da relação pode ver facilmente como um narcisista patológico tem dificuldade em compreender ou se importar com as emoções e experiências do parceiro.

Isso porque ele tende a priorizar suas próprias necessidades emocionais. A grande questão é: ele não transparecerá uma imagem de cruel. Pelo contrário! A ideia é zelar pela imagem de ‘pessoa incrível’,

Logo, não faltarão manipulações nessa relação, até que você ceda a todos os anseios que ele traz consigo.

2. Manipulação emocional

Como citado acima, as manipulações são muito presentes. Eles podem usar táticas manipulativas, como elogios exagerados ou críticas cruéis, para controlar o parceiro e manter o poder no relacionamento.

Sensações de culpa e insegurança são comuns nas vítimas dos tóxicos.

3. Busca constante por admiração

Homens narcisistas muitas vezes exigem constante validação e admiração do parceiro para manter sua autoestima inflada e essa parte é realmente horrível.

Frases semelhantes a “você prefere seus amigos que a mim?” e “vai dar mais importância à família que ao relacionamento?” são frequentes. Cuidado!

4. Incapacidade de assumir responsabilidade

Eles podem ser propensos a culpar o parceiro por problemas no relacionamento ou se recusar a reconhecer seus próprios erros, em diversas situações. Isso porque assumir um erro é algo inadmissível para um narcisista.

Agora, caso ele se encontre encurralado, pode partir para a manipulação novamente e recorrer ainda ao vitimismo, encenando um arrependimento exagerado para gerar comoção e apagar as culpas.

5. Controle constante

Em quinto lugar, um narcisista patológico venera a sensação de controle de tudo e de todos. Ele não permite que nada saia do seu domínio. Logo, ele descobrirá todos os seus pontos fracos para tocar nas feridas e fazer com que se torne refém da ‘proteção e cuidado’ que ele oferece.

Assim, ficará mais difícil que a vítima o abandone – se tornando um verdadeiro fantoche.

6. Poder de persuasão

Não exclusivo deles, mas totalmente comum, o poder de persuasão é uma marca registrada dos tóxicos. Eles poderão facilmente passar horas te convencendo sobre alguma questão, até que se adeque ao exato padrão desejado por ele.

Tenha muito cuidado com todos esses sinais. Lembre-se: posse não é amor!

