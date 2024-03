Jovem faz cartazes para localizar cachorrinha perdida em Anápolis e encontra animal cortado ao meio

Tutora afirma que não possui inimizades e chegou a pedir ajuda nas redes sociais para encontrar bichinho

Maria Luiza Valeriano - 23 de março de 2024

Pet foi encontrada morta um dia após o desaparecimento (Foto: Reprodução)

Na noite de quinta-feira (21), por volta das 21h, um caso revoltante foi registrado no Parque dos Pirineus, em Anápolis. Uma jovem de 23 anos relatou um episódio de extrema crueldade com a cachorra, encontrada com a cabeça cortada.

Segundo a dona, July possuía o costume de sair de casa, fazer um passeio até a esquina e voltar. No entanto, na quarta-feira (20), ela não retornou.

Diante do desaparecimento, a jovem comunicou o caso nas redes sociais, pedindo ajuda para encontrar o bichinho.

Porém, não houve manifestações sobre o paradeiro de July. Na noite de quinta-feira (21), contudo, quando a tutora chegou em casa após o trabalho, algo no quintal chamou a atenção.

Ao se aproximar, encontrou a cachorrinha, com a cabeça cortada e o corpo totalmente desfigurado.

Em choque, a jovem relatou que nem ela nem o marido possuem desavenças conhecidas que pudessem motivar o crime brutal.

Em grupos de WhastApp do bairro, foram vários os vizinhos que demonstraram revolta e até medo pela situação.

A Polícia Civil (PC) foi acionada para apurar o caso.