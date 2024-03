Funcionárias ajudam jovem a dar prejuízo de mais de R$ 30 mil na Região da 44

Suspeito foi localizado pelas autoridades e todas as mercadorias ainda estavam sob posse dele

Davi Galvão - 24 de março de 2024

Mercadorias furtadas resultaram em um prejuízo de mais de R$ 30 mil. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 26 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM), neste domingo (24), suspeito de furtar mais de R$ 30 mil em mercadorias, na Região da 44, em Goiânia.

A captura foi possível após os militares tomarem ciência de um desses furtos, ocorrido no final da tarde deste sábado (23), no qual o suspeito teria invadido o local com a ajuda de duas funcionárias que trabalhavam no comércio, além de mais um comparsa, que atuava na região.

Nas imagens das câmeras de segurança, em frente a loja, é possível ver os indivíduos colocando todos os itens furtados na parte traseira de uma caminhonete. Logo em seguida, o veículo deixa o local.

De posse das filmagens, as autoridades conseguiram localizar o indivíduo e toda a mercadoria que estava sob a posse do mesmo, na residência que mantinha, no Setor Criméia Leste.

Ele foi encaminhado juntamente com os produtos para a Central de Flagrantes e deixado à disposição do Poder Judiciário.