Homem é espancado em Goiânia ao tentar defender filho e outras crianças de vizinho nervoso

Eles estavam participando de festa de aniversário quando confusão foi percebida

Davi Galvão - 24 de março de 2024

Vítima foi levada até a UPA Itaipu. (Foto: Google Maps)

Um homem, de 39 anos, foi agredido cruelmente com um pedaço de ferro, após tentar defender o filho de um estranho, no final da tarde deste domingo (24), no Residencial Real Conquista, região Sul de Goiânia.

A vítima contou que estava comemorando o aniversário de uma amiga quando percebeu que, do lado de fora da residência, um indivíduo, identificado posteriormente como vizinho da aniversariante, estaria brigando e ameaçando as crianças na rua.

Como o próprio filho estava entre os menores intimidados, ele rapidamente foi até o local para entender melhor o que estava acontecendo. Porém, assim que interferiu na confusão, teria sido agredido pelo suspeito.

Com o uso de uma labanca, ferramenta para quebrar pedra, o suspeito desferiu dois golpes contundentes na cabeça, além de ter danificado o carro da vítima.

Diante dos ferimentos sofridos, o homem ficou desacordado, sendo socorrido por outros convidados da festa e encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Itaipu, onde levou 32 pontos de um lado da cabeça e 18 do outro.

O caso deverá agora ser acompanhado pela Polícia Civil.