Goiás terá mais 400 vagas para estagiários ainda no primeiro semestre

Estudantes de graduação serão admitidos por meio de processo seletivo simplificado

Augusto Araújo - 23 de março de 2024

Governo de Goiás anunciou abertura de 400 novas vagas de estágio. (Foto: Secom)

O Governo de Goiás publicou um decreto instituindo a abertura de 400 novas vagas de estágio para estudantes de graduação, que devem ser preenchidas ainda no primeiro semestre deste ano.

Conforme o regulamento, metade das oportunidades serão para alunos matriculados em cursos superiores reconhecidos pelo Ministério da Educação.

As outras 200 vagas serão exclusivas para estudantes vinculados ao Programa Universitário do Bem (ProBem), iniciativa que oferece bolsas de estudo para jovens em vulnerabilidade social.

Dessa forma, os candidatos serão selecionados por meio de processo seletivo simplificado, atuando dentro dos órgãos, autarquias e fundações da administração pública estadual.

Contudo, ainda não foi divulgada uma data para a realização da seleção dos novos estudantes.

Com a nova lei em vigor, o Estado poderá atingir o número de até 1.300 estagiários, somando as 400 novas vagas com as 900 já instituídas.