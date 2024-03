Quase metade dos jovens acima de 25 anos nunca terminaram a educação básica em Goiás

Segundo IBGE, estado figura abaixo da média nacional de escolaridade na maior parte dos âmbitos pesquisados

Samuel Leão - 24 de março de 2024

Imagem ilustrativa de sala de aula. (Foto: Reprodução/Pexels)

Com a divulgação dos dados censitários de 2023, apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma revelação preocupante acerca da educação dos jovens de Goiás veio à tona. Acontece que quase metade deles sequer terminaram a educação básica.

Segundo a pesquisa, 45,2% da população de 25 anos ou mais de idade não completou a primeira fase escolar. A análise observa o período de 2016 a 2023. Assim, o estado figura abaixo da média nacional de escolaridade neste quesito.

No último ano da pesquisa, 26,8% dos entrevistados possuía o Ensino Fundamental incompleto, enquanto em 2016 esse número chegava à 33,4%. No país, os períodos tiveram, respectivamente, 27,1% e 33,1%.

Já aqueles que concluíram o Ensino Médio, foram apenas 30,1% dos entrevistados, em 2023, e 26,6% no ano de 2016. Já as médias nacionais para tais anos, foram de 30,6% e 27,2%.

O número diminui ainda mais quando se trata do Ensino Superior, que trata daqueles que fizeram faculdade ou algum tipo de formação complementar. Em Goiás, 2023 teve apenas 20,5% de formados, e 14,5% em 2016.

No contexto geral, os mesmos intervalos de tempo pesquisados apresentaram 19,7% e 15,4%. Percebe-se, então, que apesar de estar abaixo da média nacional em quase todos os âmbitos, no último ano, Goiás superou o país no percentual de jovens com ensino superior completo.

O estado também difere positivamente do Brasil no número de jovens sem instrução em 2023, com apenas 5,1% contra 6 % no panorama médio de todas as unidades federativas. Em 2016, ele estava exatamente na média, com 7,3% de não instruídos.