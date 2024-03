Após jovem denunciar qualidade da gasolina em Anápolis, rede de postos nega: “chegou e saiu empurrando a moto”

Ao Portal 6, assessor jurídico ainda sustentou que o rapaz teria se negado a ver laudo da bomba e que empresa vai buscar a Justiça

Samuel Leão - 25 de março de 2024

Vídeo captou momento que jovem chega ao posto, empurrando a moto. (Foto: Reprodução)

Ao abastecer a própria moto e apontar que ela não teria funcionado, no último sábado (23), um jovem, de 20 anos, denunciou que a gasolina de um posto, situado na Avenida Fernando Costa, em Anápolis, estaria adulterada. Em contrapartida, a empresa buscou a reportagem para contradizer as alegações, nesta segunda-feira (25).

Ao Portal 6, Valdomiro Neto, assessor jurídico da Rede Brascom, proprietária do Posto Costa, apresentou um registro em vídeo do momento que ocorre o abastecimento e relatou ter um laudo técnico que comprova a qualidade do combustível.

“No registro que temos, é possível ver que ele chegou empurrando a moto e saiu empurrando a moto. Não foi nosso combustível, que inclusive abasteceu diversos outros veículos no mesmo período, que não funcionou ou causou problemas”, afirmou.

A empresa ainda alega que o jovem não apresentou o cupom da compra, no momento que retornou à unidade levando dois galões. Segundo eles, também teria se negado a ver o laudo da bomba, exigindo que fosse realizado um laudo técnico do produto que ele levou.

“O laudo técnico é ele que tem que apresentar, se ele levou para um mecânico autorizado e constatou tal irregularidade. Nós apresentamos o comprovante da qualidade da nossa gasolina, e não poderíamos realizar um teste para ele, pois não podemos comprovar que o líquido apresentado por ele saiu daquela forma da nossa bomba”, sustentou o representante.

Por fim, o responsável também sinalizou que irá representar legalmente contra o jovem, alegando calúnia e difamação contra a idoneidade da empresa. A rede Brascom Combustíveis detém 20 unidades e está há 23 anos no mercado.