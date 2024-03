Meteorologia faz alerta para tempestade em várias cidades de Goiás; veja quais

Chuvas podem chegar a 60 mm de volume, acompanhadas por ventanias de até 60 km/h

Thiago Alonso - 25 de março de 2024

Tempo chuvoso em Goiás. (Foto: Divulgação/Agência Cora de Notícias)

A meteorologia fez um alerta para Goiás, prevendo fortes tempestades em diversos pontos do estado nesta terça-feira (26), com quedas d’água de até 60 mm.

Os dados são do último boletim divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o informe, as chuvas intensas devem ser provocadas por uma combinação de calor e umidade, e podem ser acompanhadas com rajadas de vento de até 60 km/h e queda de raios.

A região Oeste (onde ficam Jussara, Iporá, Anicuns) deve ser a mais impactada pelos temporais, com até 45 mm de chuvas, em meio a sol e pancadas isoladas.

Já a região do Entorno do Distrito Federal (DF) é a menos afetada do estado, com apenas 25 mm de quedas d’água.

Dentre as cidades que mais devem receber chuvas, Jataí (região Sul) se destaca, com os mesmos 25 mm de chuva.

Na sequência, aparecem municípios como Rio Verde, Itumbiara, Rubiataba, Araguapaz, Araunã e Montes Claros, todos com 20 mm.

Por outro lado, tanto Goiânia quanto Anápolis devem ter pancadas de chuva mais brandas, de apenas 15 mm.

Risco de enchente

O informativo também emitiu um alerta para a Cidade de Goiás, em decorrência das tempestades que atingem a região.

Isso porque, nesta segunda-feira (25) o Rio Vermelho, registrou uma altura de 1,99 metro, tendo subido um metro durante o dia.

Além disso, como há previsão de mais chuvas no município, existe o risco de que o rio transborde, como já registrado outras vezes no município.