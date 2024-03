Alerta geral para quem quer for comprar caixa de bombons no supermercado

Cuidado para não ser passado para trás ao adquirir esses chocolates nesta Páscoa

Anna Júlia Steckelberg - 26 de março de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

A Páscoa está aí e não tem como falar dela sem mencionar ele, o chocolate. E quando se trata desse docinho tem para todos os gostos, desde os famosos ovos até a tradicional caixa de bombons.

E parando para pensar nessa última citada, há até algumas vantagens, afinal, em uma única caixinha temos acesso a uma porção de variedades de bombons, tabletes e barrinhas de chocolate.

É como se as marcas aproveitassem as caixas para os clientes provarem todas as opções de doces que eles fabricam.

Ok, parece não haver problema algum ao comprar isso, não é verdade?

Errado! E vem que te explicamos melhor!

Alerta geral para quem quer for comprar caixa de bombons no supermercado:

Está viralizando nas redes sociais um vídeo que está dividindo opiniões na internet, e ele é destinado especialmente a aqueles que compram as famosas caixas de bombom sem aquela embalagem de plástico na parte exterior.

O problema é que nem sempre o papel e o lacre dessas caixas são suficientes para proteger os bombons lá dentro.

Isso significa que, com cautela, as partes irregulares podem ser uma porta aberta para possíveis furtos.

Ou seja, quando a embalagem é mal vedada, pessoas de má fé podem abri-la – sem causar danos aparentes – e furtar alguns docinhos.

No vídeo a seguir dá para entender melhor. Assista e surpreenda-se!

E é claro que alguns usuários da rede social não deixaram barato e comentaram sobre o fato.

“Nossa e tô achando que tá acontecendo isso comigo antigamente caixa vinha cheia hoje em dia pego não tem nada praticamente”, disse uma mulher.

“Cadê as câmeras do mercado para ver isso?”, perguntou outra internauta.

“Muitas vezes é funcionário que rouba”, afirmou uma seguidora.

