Vanderlan lança pré-candidatura a prefeito de Goiânia sem consultar membros do partido

Além do senador, PSD também tem o vereador Lucas Kitão pleiteando disputar o cargo pela sigla

Pedro Hara - 27 de março de 2024

Senador Vanderlan Cardoso durante discurso no Senado Federal. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

Rápidas apurou que o possível lançamento da pré-candidatura de Vanderlan Cardoso (PSD) à Prefeitura de Goiânia não chegou a ser discutido entre a direção do partido, sendo feito à revelia.

Na imagem postada pelo senador nesta terça-feira (26), ele compartilha a informação do possível lançamento da pré-candidatura e na legenda enfatiza os cerca de R$ 70 milhões enviados em recursos à capital.

“Seguimos trabalhando pela nossa capital. Só em Goiânia nós já destinamos cerca de R$ 70 milhões, e a maior parte desses recursos vão para a Saúde e Assistência Social, chegando diretamente em quem mais precisa”, escreveu Vanderlan.

Este foi o primeiro movimento mais efetivo de Vanderlan sobre uma disputar o pleito na capital, haja visto que ele nunca abordou de maneira mais clara a possibilidade.

A coluna conversou com a assessoria do deputado federal Ismael Alexandrino, presidente metropolitano do PSD, que não confirmou se houve a comunicação, mas destacou que ambos estão “bastante alinhados” no que diz respeito à pré-candidatura.

Vereador e também pré-candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PSD, Lucas Kitão afirmou à Rápidas não ter sido informado sobre a decisão de Vanderlan, mas adiantou que solicitou oficialmente ao partido a realização de prévias para a escolha do candidato do partido.

Rogério Cruz promete entregar BRT até o final do mandato

Em construção há mais de 10 anos, o BRT de Goiânia será entregue até o final de 2024. Foi o que prometeu o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) nesta terça-feira (26).

“Eu vou ser o prefeito que vai entregar o BRT”, afirmou o prefeito sem titubear. Segundo Rogério, a obra do BRT está pronta para ser entregue em breve à Rede Mob, para que os equipamentos sejam instalados nos terminais e estações.

Lisieux oficializa filiação ao PSB nesta quarta-feira (27)

Vereador em Anápolis e pré-candidato à Prefeitura de Anápolis, Lisieux José Borges oficializa, nesta quarta-feira (27), a filiação ao PSB.

O evento será no Plenário da Câmara, às 19h. Antes de ingressar no PSB, Lisieux estava filiado ao PT.

Lei equipara salários de comissionados aos efetivos da Câmara de Anápolis

Presidente da Câmara, Domingos Paula (PDT) assinou nesta terça-feira (26) a promulgação da lei que equipara o salário de servidores efetivos e comissionados da Casa.

A matéria terá efetividade a partir do dia 1º de janeiro de 2025 e foi aprovada ainda no mês de fevereiro.

“É um dia histórico para o servidor efetivo da Câmara”, celebrou Dominguinhos.

Justiça suspende concurso público da educação em Abadia de Goiás

Após ser provocado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) suspendeu o concurso da educação realizado pela Prefeitura de Abadia de Goiás por suspeita de irregularidades.

De acordo com o promotor de Justiça Wesley Branquinho, titular da 2ª Procuradoria de Justiça de Guapó, a ação civil pública foi proposta em razão de vícios insanáveis, especialmente relacionados à leitura dos cartões de resposta, classificação dos candidatos e à etapa de redação.

A decisão do TJGO fixou o prazo de 90 dias para a adoção das medidas administrativas e a substituição de eventuais professores já em exercício em razão do concurso público questionado.

Ex-prefeito de Iporá é condenado por improbidade e perde direitos políticos

Ex-prefeito de Iporá, Danilo Gleic dos Santos teve os direitos políticos suspensos por cinco anos, por improbidade administrativa. A decisão atende a um pedido feito pelo MPGO.

Em 2013, o escritório Felicíssimo Sena foi contratado sem licitação para prestação de serviços jurídicos.

Na argumentação, o MPGO aponta que a contratação direta só é aceita em serviços com características excepcionais que exijam profissionais com notória especialização para corresponder ao objeto contratado, não sendo necessária neste caso.

Nota 10

Para o delegado Rafhael Neris Barboza, que há cerca de um mês assumiu a coordenação da Central de Flagrantes de Anápolis.

Pelas redes sociais ele compartilhou a mudança na fachada da delegacia, que recebeu nova pintura, dando um novo aspecto ao lugar.

“Eu tinha um sonho e oito latas de tinta”, escreveu, mostrando imagem do local.

Nota Zero

Para Silvânio de Alvarenga, desembargador do TJGO. Durante julgamento realizado no último dia 19 de março, ele questionou uma vítima de assédio se ela não teria sido “muito sonsa”.

As imagens do julgamento foram divulgadas recentemente e gerou indignação da advogada da vítima.