Caminhonete fica presa após cair em vala no meio de avenida em Goiânia

Veículo acabou parcialmente submerso depois de entrar na contramão da via pública durante obras

Augusto Araújo - 27 de março de 2024

Veículo caiu em vala após entrar na contramão de avenida em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um vídeo impressionante tem circulado pelas redes sociais, no qual uma caminhonete é vista dentro de uma vala, na Avenida Bela Vista, no Jardim Santo Antônio, em Goiânia.

As imagens foram feitas na tarde desta quarta-feira (27). Nelas, é possível ver o veículo parcialmente submerso em uma poça, formada em decorrência de uma forte chuva que caiu na região.

Em nota ao Portal 6, a Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) informou que o acidente ocorreu enquanto equipes estavam executando reparos em uma válvula redutora de pressão.

No momento da queda da caminhonete, o serviço estava paralisado por conta das fortes chuvas registradas na região.

Além disso, mesmo com a área estando sinalizada, o automóvel teria entrado na contramão da via, antes de cair no buraco.

Dessa forma, os técnicos da empresa permaneceram no local, aguardando a retirada do veículo, para poder fechar a vala posteriormente.

Por fim, a nota da Saneago apontou que a recomposição asfáltica do trecho está previsto para ocorrer nesta quinta-feira (28) “ou assim que as condições climáticas permitirem”.