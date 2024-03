Falta de iluminação no DAIA preocupa pedestres e motoristas: “não dá para enxergar nada”

Ao Portal 6, Codego informou que ordem de serviço já foi assinada e deu previsão para início das obras

Davi Galvão - 27 de março de 2024

Registros da GO-330 completamente sem iluminação. (Foto: @rayannelopes.industrialdaia)

Um completo breu. É assim que a anapolina Rayanne Lopes, moradora há 18 anos na Vila Industrial, região Sul da cidade, descreve o estado do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), ao dirigir por lá durante as noites.

Em um registro compartilhado por ela nas redes sociais, é possível ter uma ideia do cenário quando, ao desligar os faróis do veículo, a GO-330 – que corta a região – fica basicamente intransitável, tamanha a escuridão.

Em entrevista ao Portal 6, ela contou que a situação não é recente. Conforme relata, o próprio namorado, que tem o costuma de andar no local, como forma de exercício, foi atropelado duas vezes por motociclistas que não conseguiram enxergá-lo, tendo a mais antiga ocorrido já “há mais de ano”, como ela se recorda.

“O que me fez gravar esse vídeo foi porque eu passei por uma funcionária lá de uma das empresas, que estava vestindo colete refletor e, mesmo assim, tava tão escuro, que quase não vi ela. E quem anda com roupa normal, faz como? Aí o resultado ta aí. Dia sim, dia não, dá acidente”, disse Rayanne.

Conforme ela demonstra durante a filmagem, a via destinada a pedestres e ciclistas encontra-se em uma situação ainda mais preocupante, pois, diferentemente dos veículos, quem precisa fazer o trajeto por lá não conta sequer com a luz dos faróis.

Na publicação, feita no Instagram, diversos outros anapolinos também aproveitaram para reclamar da situação, compartilhando relatos preocupantes sobre a região.

“Muito escuro mesmo, principalmente nos pontos de ônibus, tem muita gente que espera nesses pontos a noite na escuridão”, apontou um internauta.

“Vergonha uma calamidade um polo que gera tantos empregados, e as empresas não zela pelo principal, cuidar das vidas de seus funcionários, indo e vindo atravessando as pistas e sem falar nos pontos de ônibus que não dá para ver ninguém. Porque tenho certeza que um pedido das empresas vale mais do que o nosso, triste realidade!”, lamentou outra.

O que diz a Codego

Diante do cenário, a reportagem entrou em contato com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), responsável pelo DAIA.

Em nota, foi afirmado que “a GO-330 é uma das prioridades da Codego” e que “as obras devem se iniciar já nos próximos dias”.

Confira o posicionamento na íntegra: