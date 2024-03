Jesus aparece em terminal de ônibus de Goiânia e deixa passageiros emocionados

Ação que promove encenação de Paixão de Cristo já acumula milhões de visualizações nas redes sociais

Thiago Alonso - 27 de março de 2024

Na ação, Jesus Cristo se sentou com pessoas que passavam pelo local. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo gravado em Goiânia tem viralizado em todo o país, após “Jesus Cristo” aparecer em um terminal de ônibus e emocionar os passageiros.

O registro foi feito no último sábado (23), no Terminal Padre Pelágio, e já acumulada milhões de acessos nas redes sociais.

A publicação, na realidade faz parte da divulgação do espetáculo “Paixão de Cristo – A Experiência”, organizada pela Companhia de Teatro Arte e Graça.

Mesmo assim, muitos fiéis se emocionaram ao encontrar o ator, que representava Jesus ensanguentado e com uma cruz de espinhos.

Em uma placa, os dizeres “sente-se comigo” convidava as pessoas a interagirem com a figura bíblica. Muitos choraram, rezaram e seguraram as mãos dele.

Internautas se emocionaram com a encenação nas redes sociais.

“Chorei aqui de emoção”, comentou um. “Sem palavras para descrever”, afirmou outro.

“As dores das pessoas ao ver essa figura nos mostram o quão pesado o fardo de muitos”, pontuou mais uma seguidora.

O espetáculo “Paixão de Cristo – A Experiência” celebra a Semana Santa e será realizado nesta sexta-feira (29), na Basílica da Sagrada Família, no setor Vila Nova Canaã.