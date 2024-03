Moradores denunciam que praça recém-inaugurada em Anápolis já se encontra sem luz: “como pode?”

Local foi inaugurado pela Prefeitura há cerca de 3 meses, em um investimento superior a R$ 485 mil

Davi Galvão - 27 de março de 2024

Registro da falta de iluminação na praça. (Foto: Otávio Manuel)

Entregue pela Prefeitura de Anápolis ainda em dezembro do ano passado, a Praça Vilma Rodrigues, mais conhecida como “Praça do Summerville”, prometia ser um espaço onde a população do bairro poderia aproveitar momentos de lazer e diversão com a família.

A obra, que integrou o programa Anápolis Investe, foi inaugurada com a promessa de “colaborar para o dia-a-dia da população anapolina”, nas palavras da própria gestão municipal.

Somando um investimento de mais de R$ 485 mil, entretanto, o espaço “dorme” junto com a luz do Sol, já que, durante a noite, qualquer atividade se torna basicamente impossível de ser realizada, pela incapacidade de ver sequer “um palmo a frente”.

Inconformado com a situação, Otávio Manuel, morador do bairro há dois anos e acostumado a caminhar no local com o cachorro, foi um dos que enviou registros ao Portal 6 que mostram a gravidade da situação.

Ele conta que, pouco mais de três meses após a inauguração do espaço, a iluminação do local deixou de funcionar, o que, dentre problemas óbvios de locomoção, também causam um grande sentimento de insegurança.

De acordo com ele, não se trata de um problema pontual, pois já há um mês observa a situação se mantendo uma constante, tendo registrado imagens ao longo desse intervalo de tempo.

“É complicado né, foi um investimento tão grande e agora não tem como a gente aproveitar. Acabou de inaugurar, como que já não funciona mais?”, questionou.

A reportagem também tentou contato com a Prefeitura de Anápolis para comentar a situação, mas – assim como a praça – também ficou no escuro.

*Colaborou Caio Henrique.