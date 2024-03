Morte de jovem grávida de primeira viagem em Goiânia gera comoção nas redes sociais

Sofia e o filho Dante não resistiram e faleceram no hospital: "por que você se foi tão cedo?"

Gabriella Licia - 27 de março de 2024

Sofia Amorim tinha 22 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A morte prematura de uma jovem grávida, de 22 anos, tem comovido as redes sociais. O caso trágico aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), em Goiânia.

Sofia Amorim é de Pirenópolis, mas vivia atualmente na capital. Ela estava iniciando o sétimo mês de gestação e aguardava ansiosamente pela chegada do primogênito, Dante.

No entanto, os sonhos foram interrompidos de uma maneira drástica. No início da semana, a jovem foi internada com um grave quadro de dengue e, na noite de terça-feira (26), teve pioras.

Ao Portal 6, a amiga, Anna Júlia Steckelberg contou que foi necessário realizar uma cesariana de emergência ainda durante à noite. Porém, Dante não resistiu.

Durante a madrugada, Sofia apresentou falência de órgãos, foi entubada, mas também não suportou e faleceu pela manhã. O velório acontece na noite desta quarta-feira (27) em Goiânia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sofia (@sof_amorim)

Sonhos e projetos

Sofia e o namorado Artur Porto haviam comprado uma casa e, juntos, estavam mobiliando o imóvel para receber o filho em breve. O casal jovem, cheio de sonhos, se conheceu na infância e oficializou a relação em 2022.

Pelas redes sociais, ela escrevia resenhas sobre livros e contos em um perfil no Instagram. Com uma tom doce, a mãe de primeira viagem compartilhava os relatos sobre as leituras que realizava.

Algumas postagens em memória à Sofia foram publicadas por amigos e familiares. “Nunca vou me esquecer da ternura da sua voz e a calma para resolver tudo. Por que você se foi tão cedo Sof, por quê?”, disse a amiga.

Veja!