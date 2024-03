Ovos de Páscoa idênticos são vendidos pelo triplo do preço em Goiânia; veja como economizar

Levantamento apontou variação de até 248% nos mesmos produtos em diferentes estabelecimentos da capital

Samuel Leão - 27 de março de 2024

Procon Goiânia realiza pesquisa de chocolates e ovos de páscoa. (Foto: Divulgação)

Com a chegada da Páscoa, os supermercados passam a ser decorados com varais cobertos dos tradicionais produtos de chocolate feitos especialmente para a data. Além da variedade de opções, o Procon Goiás descobriu também uma grande variação nos preços, de até 250%, em estabelecimentos distintos.

A pesquisa, feita entre os dias 11 e 21 de março, analisou 29 comércios de Goiânia, percebendo a discrepância nos preços. No total, 115 produtos integraram o levantamento, incluindo industrializados e dois grupos de alto padrão, definidos como Linha Excelência e Linha Gourmet.

A opção de ovo mais barata também foi a que teve a maior variação, alcançando 248%. O ovo de páscoa Passatempo 220g, da Nestlé, foi encontrado no Assaí Atacadista por R$ 17,19 e no Hiper Moreira por R$ 59,90.

Já o Kinder Ovo – Ferreiro Rocher 150g, apresentou uma alteração de 94%, sendo vendido por R$ 61,69 na Jota Doce e por R$ 119,90 no Hiper Moreira. Outra opção pesquisada foi o ovo Classic Nestlé 199g, vendido por R$ 24,99 também no Jota Doce e por R$ 45,90 no Hiper Moreira – variando 83%.

Entre os tabletes, a opção mais barata foi a barra de chocolate blend 1kg, da Sicao, encontrada por R$ 22,49 na Jota Doce e por R$ 36,95 na Rede de Festa. Já a barra de 1kg da Nestlé é vendida por R$ 30,99 no Hiper Confeiteiro e por R$ 64,90 no Hiper Moreira.

Na linha Excelência, a Kopenhagen apresentou todas as opções com preços a partir de R$ 129,90, enquanto a Havanna disponibilizou uma versão menor por R$ 62,90. Já a Brasil Cacau oferece ovos a partir de R$ 56,90, enquanto a Cacau Show tem a opção mais barata por R$ 54,99.

Já na linha Gourmet, a Perdomo Doces tem opções que vão de R$ 68 até R$ 207, enquanto a Silvia Ribeiro Gourmet oferece o produto mais barato por R$ 180. Já a Mastrella disponibiliza os chocolates a partir dos R$ 39.

Por fim, as confeitarias Cravo e Canela e Richesse ofertaram, respectivamente, ovos que partem dos R$ 159 e R$ 109. O mais caro da primeira é vendido por R$ 189, enquanto a segundo ofereceu a opção mais cara de todas as variedades pesquisadas, pesando 600g e custando R$ 395.

O órgão ainda ressaltou que os preços de produtos de chocolate em geral, como barras e bombons, também sobem nesta época.

Por fim, quando houver brinquedos no interior do produto, é importante verificar o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).