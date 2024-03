Vídeos mostram carros ilhados e transtornos causados por chuva forte em Goiânia

Moradores enfrentaram congestionamentos e fortes correntezas, provocados por temporal de 21 mm que atingiu a capital

Augusto Araújo - 27 de março de 2024

Chuva causou transtornos em Goiânia nesta quarta-feira (27). (Montagem: Reprodução)

Estão circulando pelas redes sociais diversas imagens dos transtornos causados pelo temporal que caiu em Goiânia na tarde desta quarta-feira (27).

Em uma das publicações, é possível ver a forte correnteza que se forma em trecho da BR-153, próximo ao Carrefour, deixando um carro ilhado no meio da pista.

Já em outra parte da mesma rodovia, um automóvel acabou parando no meio do “rio” que se formou no local, em uma aparente pane elétrica.

A BR-153 ainda enfrentou um forte congestionamento, em decorrência da queda de um caminhão de cervejas, por volta das 14h. Apenas por volta das 16h45 que a pista foi parcialmente liberada.

Em outro vídeo, é mostrada a Avenida H, no Setor Jardim Goiás, completamente alagada.

Alguns veículos ainda tentam atravessar a correnteza, aparentando bastante dificuldade, enquanto outros estão parados em um engarrafamento.

Conforme o instituto Climatempo, a capital enfrentou quedas d’água de 21 mm nesta quarta-feira (27).