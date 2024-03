Operação que desarticulou esquema de corrupção na Prefeitura de Goiânia pode chegar a Anápolis

Empresas investigadas por contratos suspeitos na capital também têm atuação na cidade

Pedro Hara - 28 de março de 2024

Operação da Polícia Civil desarticulou esquema de corrupção em licitações e contratos da Prefeitura de Goiânia. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Força-tarefa da Polícia Civil (PC) que desarticulou o esquema de corrupção em licitações e contratos da Prefeitura de Goiânia, a “Operação Endrôminas” não tirou o sono apenas de integrantes da classe política da capital.

Rápidas soube que é grande o temor de que um novo desdobramento da ação alcance Anápolis.

Isso se deve ao fato de que as empresas investigadas também atuam em Anápolis em contratos fechados com a Administração Municipal nos últimos anos.

Entre 2019 e 2023, a Gyn Comercial Atacadista, o Comercial J. Teodoro e o Sobrado Materiais para construção foram escolhidos pelas secretarias de Obras, Educação e Meio Ambiente como fornecedores e prestadores de serviço.

O maior valor pago pela Prefeitura de Anápolis foi para a Gyn Comercial. Entre 2022 e 2023, a empresa recebeu R$ 3,7 milhões para aquisição de “materiais em artefato de concreto e concreto usinado”.

Em 2019, a J. Teodoro recebeu R$ 513,31 referente à aquisição de um microondas de 30 litros.

Entre 2022 e 2023, a Sobrado Materiais recebeu R$ 111 mil da Prefeitura de Anápolis para aquisição de arame, bloco de concreto, brita, coluna e tijolos, conforme descrito no contrato.

Escolha de vice na mesa diretora da Câmara de Goiânia se arrastará ainda mais

Após as discussões para realização da eleição de 1º vice-presidente da Câmara de Goiânia ganharem força nos últimos dias, o assunto voltou a esfriar.

Fontes contaram à Rápidas que as conversas perderam força nos últimos dias. A tendência é que a eleição seja realizada até o final do mês de abril.

O posto está vago desde a saída de Clécio Alves (Republicanos), eleito deputado estadual em 2022.

CBF ganha área de 30 mil m² na capital

A Câmara de Goiânia aprovou em definitivo o projeto que desafeta a área conhecida como “Centro Público Local”, no Setor Sítio de Recreio Mansões Bernardo Sayão, na saída para Anápolis.

Na área de 32 mil metros quadrados será instalado um centro de treinamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com o objetivo de realizar ações sociais na área do futebol.

Lissauer Vieira procura delegacia após ataques

Pré-candidato do PL à Prefeitura de Rio Verde, Lissauer Vieira compartilhou um vídeo nas redes sociais onde diz ter procurado a Polícia Civil (PC) após ser vítima de fake news nas redes sociais.

Ele diz que recebeu ataques pessoais e contra à honra e que pessoas já foram identificadas.

Tecnoshow de 2024 contará com ministro de Lula

Senador e ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD) estará presente na abertura da Tecnoshow, em Rio Verde, em 08 de abril.

A presença foi confirmada após reunião de Fávaro com a deputada federal Marussa Boldrin (MDB).

Goiás terá mais de R$ 10 milhões para combater a dengue

Goiás vai receber R$ 10,2 milhões do Ministério da Saúde para assistência farmacêutica no combate à dengue.

Os recursos destinados para o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Cbaf) serão utilizados na aquisição de medicamentos para sintomas da doença e para outras condições de saúde da população na atenção primária.

Nota 10

Para os 13 integrantes da delegação goiana que conquistaram 22 medalhas no Open Malta e no Campeonato Mundial de Karatê, realizados no mesmo país.

Ao todo foram nove medalhas de ouro, sete de prata e seis de bronze.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) de Goiânia que não consegue prevenir a cidade de alagamentos.