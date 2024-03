Preso sobrinho suspeito de ser cúmplice do assassinato de empresária em Anápolis

Jovem teria sido o "piloto de fuga", auxiliando o ex-marido da vítima a fugir da cena do crime

Augusto Araújo - 28 de março de 2024

Sobrinho teria ajudado suspeito a matar empresária em Anápolis. (Foto: Captura/Instagram)

A Polícia Militar (PM) prendeu nesta quinta-feira (28) o sobrinho do suspeito de ter matado a empresária Regiane Pires da Silva, de 39 anos, assassinada dentro da própria loja de autopeças, na Avenida São Francisco, no Jundiaí.

O jovem teria ajudado o tio a fugir do local do crime, dirigindo a Fiat Toro utilizada para evadir do estabelecimento comercial.

Assim, após uma operação do 27º Batalhão da PM, o suposto cúmplice no homicídio foi detido em flagrante, em Senador Canedo, na região Metropolitana de Goiânia.

Com ele, foi apreendida uma arma, que teria sido utilizada para o delito, além do veículo no qual ambos teriam fugido.

Apesar da captura do sobrinho, os militares apontaram que “diligências continuam em andamento para localizar e capturar o autor do crime, garantindo que ele responda perante a justiça pelos seus atos”.