Funcionária de hotel denuncia hóspedes embriagados por agressão em Caldas Novas

Situação teria acontecido após ela pedir para que não entrassem na brinquedoteca molhados

Samuel Leão - 29 de março de 2024

Caldas Novas é uma das principais cidades turísticas de Goiás. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Caldas Novas)

Ao avisar para hóspedes de um hotel, em Caldas Novas, que eles não poderiam entrar em uma brinquedoteca molhados, uma funcionária da unidade relatou ter sido agredida. O caso aconteceu nesta quinta-feira (28).

Por volta das 16h, ela percebeu a prática da ação não permitida e decidiu alertar as pessoas. No entanto, ao falar com eles, ela acabou sendo hostilizada.

A jovem, de 26 anos, apontou ainda que os suspeitos estavam alcoolizados quando decidiram agredi-la. Após ser atacada, ela decidiu acionar a Polícia Militar (PM).

Os militares foram até o local e colheram o depoimento da vítima, que foi conduzida, em seguida, para o Instituto Médico Legal (IML). Foi realizado o exame de corpo de delito.

Ainda foi feito contato com a equipe de segurança do hotel, entretanto, os suspeitos não foram identificados.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, de modo que o patrulhamento nas proximidades foi intensificado para localizar os autores. A situação deverá ser investigada pela Polícia Civil (PC).