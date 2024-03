Motorista foge e abandona Jeep Compass cheio de bebidas após acidente na Avenida São Francisco, em Anápolis

Samuel Leão - 29 de março de 2024

Jeep Compass envolvido em acidente na Avenida São Francisco, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Na madrugada desta sexta-feira (29), um Jeep Compass avançou o pare, adentrou subitamente a Avenida São Francisco, em Anápolis, e acertou outro veículo. O condutor do carro não foi identificado, pois fugiu do local.

A vítima, um jovem de 29 anos, estava em um Ford Ka sedan, por volta das ooh45, quando foi acertada pelo outro veículo. Ele alega ter percebido que quem conduzia o o outro carro era uma mulher.

Rapidamente, a suspeita teria saído do carro em que estava e entrado em uma caminhonete, na qual evadiu do local. O jovem então acionou a Polícia Militar (PM).

Ao chegar na ocorrência, a guarnição se deparou com o Jeep largado no meio da avenida, com o para-choque frontal quebrado. Já o Ford Ka havia parado em uma calçada, com grandes marcas da batida nas portas da lateral direita.

Dentro do carro abandonado foram encontradas diversas garrafas de bebidas fechadas.

Os militares registraram a fuga do local do acidente, realizada pela causadora, e recolheram o veículo deixado. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).