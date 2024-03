Quase 200 mil famílias goianas não usam direito de desconto na energia elétrica; veja como garantir

Levantamento da Aneel aponta que 199.207 famílias aptas não recebem os descontos, que chegam a 100%

Maria Luiza Valeriano - 29 de março de 2024

Para garantir direito, é preciso ser inscrito no CadÚnico (Foto: Reprodução)

Quase 200 mil famílias que têm o direito a receber descontos na conta de luz, que chegam a 100%, não estão aproveitando o benefício em Goiás. Segundo levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), das 695.368 aptas, 199.207 não recebem o direito ainda.

Com isso, o uso da Tarifa Social cobre apenas 71% do público alvo, composto por famílias que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Para tal, basta solicitar o benefício junto aos Centros de Referência em Assistência Social (Cras).

Além da inscrição, é preciso cumprir requisitos como ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo por integrante.

A Tarifa Social também é direito de famílias com renda mensal de até três salários mínimos com pessoa com deficiência, seja física, motora, auditiva, visual, intelectual ou múltipla. Neste caso, a pessoa deve realizar tratamento com uso de aparelhos que consomem energia elétrica.

Também estão aptos idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Assim sendo, as famílias com consumo inferior a 30 kWh por mês pagam 65% a menos na energia elétrica. Quem consome de 31 kWh a 100 kWh mensais recebe desconto de 40%. A terceira faixa de desconto é de 10%, para famílias que consomem de 101 kWh até 220 kWh por mês.

Famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico também são beneficiadas, com desconto de 100% desde que o consomem até 50 kWh mensais. O desconto é de 40% para consumo de 51 kWh a 100 kWh e 10% para a faixa de 101 kWh a 220 kWh.