Síndica de condomínio em Anápolis denuncia ameaça por conta de vazamento de gás

Após ouvir ambas as partes, as envolvidas foram conduzidas para uma delegacia de polícia

Samuel Leão - 29 de março de 2024

Síndica denuncia ter sido ameaçada em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma síndica de um condomínio, em Anápolis, denunciou ter sido ameaçada por duas moradoras após decidir ir até o apartamento delas verificar um possível vazamento de gás na tarde de quinta-feira (28).

O residencial fica situado no bairro Chácaras Americanas, e após a moradora, de 27 anos, relatar o possível vazamento, a responsável decidiu ir verificar.

No entanto, ao tentar adentrar o local, a síndica, de 28 anos, foi barrada pela condômina. Ao adentrar o apartamento, ela teria sido agredida com empurrões pela outra jovem.

Nesse momento, ela teria ameaçado agredir a profissional, que teve que deixar a moradia dela e resolveu chamar a Polícia Militar (PM) para denunciar a situação.

Ao chegar no condomínio, a guarnição teve a entrada permitida pela zeladora do prédio. Na sequência, os militares foram até o local do conflito.

Após ouvir ambas as partes, as envolvidas foram conduzidas para uma delegacia de polícia. O caso foi registrado como ameaça e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).