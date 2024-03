Cova rasa, imagens, dívida e agressão: fatos que antecederam a morte de jovem de 28 anos

Briga teria se iniciado após esposa da vítima ter recebido um vídeo em que a mãe estava em um buraco da casa que se parecia com cova

Maria Luiza Valeriano - 30 de março de 2024

Suspeito do crime está foragido (Foto: Reprodução)

Uma briga familiar que se deu nesta sexta-feira (29), na Vila Martins, em Caçu, no Sul de Goiás, terminou de forma trágica com a morte de um homem de 28 anos, esfaqueado pelo padrastro.

De acordo com a esposa da vítima, de 26 anos, a discussão teve início quando ela recebeu um vídeo em que a mãe, que reside com o suspeito, estava dentro de um buraco no quintal de casa que se parecia com uma cova. Nas imagens, ela afirma que o homem, de 38 anos, iria matá-la.

Preocupada, filha e marido foram até a residência imediatamente e, ao chegarem lá, uma briga começou quando o padrasto cobrou uma dívida.

O que iniciou como uma briga verbal logo se tornou física, sendo que o padrasto teria dado um tapa no rosto da jovem, assim como um soco no estômago.

O marido dela interveio para protegê-la, momento em que foi atacado pelo padrasto com uma faca, resultando em um ferimento grave na região do peito.

Com isso, a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Caçu, mas não resistiu e veio a óbito.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, porém, ao chegar à residência, o suspeito já havia fugido do local. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.