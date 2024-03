Encontrado corpo de empresário goiano que pilotava aeronave em São Paulo

Ângelo Chaves Pucci, de 44 anos, estava sozinho no veículo, que desapareceu na sexta-feira (29)

Thiago Alonso - 30 de março de 2024

Avião decolou de Jundiaí (SP) na quinta-feira (28), com destino ao Aeroporto do Campo de Marte, em São Paulo. (Foto: Reprodução)

Equipes de buscas localizaram na manhã deste sábado (30), o corpo do goiano Ângelo Chaves Pucci, de 44 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (28), quando o avião que ele pilotava caiu na Serra do Japi, em São Paulo.

As equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM), agentes federais da Força Aérea Brasileira (FAB), da Guarda Municipal e Defesa Civil, encontraram os destroços da aeronave em meio à mata nesta sexta-feira (29).

Ângelo se formou em direito na Pontifícia Universidade Católica (PUC), em Goiânia, e estava sozinho no avião, que decolou de Jundiaí (SP) no início da manhã de quinta-feira (28), rumo ao Aeroporto do Campo de Marte, em São Paulo.

O veículo era uma Piper Aircraft, prefixo PT-WLP, fabricada em 1995 e com capacidade para seis pessoas, pertencente a empresa HKTC, multinacional sediada em Hong Kong.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o bimotor estava com documentação em dia e em condições de realizar a viagem.

Em nota, a proprietária do avião, lembrou que o goiano era um “piloto experiente”, e lamentou a morte dele: “temos profundo respeito e gratidão”.

As investigações sobre o caso serão realizadas pelas autoridades competentes.