Mulher é levada para hospital em estado grave após acidente de trânsito em Niquelândia

Caminhonete chegou a capotar devido à força do impacto, enquanto picape ficou parcialmente destruída

Samuel Leão - 30 de março de 2024

Caminhonete capotou e picape ficou parcialmente destruída após acidente de trânsito. (Montagem: Divulgação/CBM-GO)

Um acidente entre dois veículos, que aconteceu na GO-237, na tarde deste sábado (30), terminou em capotamento e deixou uma mulher em estado grave.

O caso aconteceu na zona rural de Niquelândia, por volta das 14h30. Uma Toyota Hillux prata chocou-se contra uma Fiat Toro, de cor azul escura, causando grandes danos em ambos os veículos.

A caminhonete chegou a capotar e terminou virada de ponta cabeça no acostamento. Já a Toro acabou parada no meio da pista, com o para-choque frontal parcialmente destruído.

Nos automóveis, estavam quatro pessoas, das quais apenas a mulher, de 46 anos, se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi solicitado no local e realizou o resgate da vítima. Nela, foram identificadas diversas escoriações e traumatismo craniano.

Na sequência, ela foi encaminhada para o Hospital Municipal Santa Efigênia, em Niquelândia, onde recebeu cuidados especializados da equipe médica de plantão.

Nenhum dos outros ocupantes sofreu ferimentos, de modo que não precisaram de atendimento. Os carros danificados foram, posteriormente, retirados da rodovia.