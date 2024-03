Influencer de Anápolis confirma fim do relacionamento e revela como descobriu traição: “me chamava de porca”

Com o término, saiu de casa com os filhos e a roupa do corpo, tendo que acionar a polícia para reaver os bens pessoais

Isabella Valverde - 31 de março de 2024

Mikaella Freitas utilizou os stories do Instagram para desabafar. (Foto: Reprodução/Instagram)

Sem aguentar mais segurar tudo que passou, uma influenciadora de Anápolis decidiu desabafar e confirmou para os seguidores que terminou o relacionamento após descobrir traição. A blogueira chegou a precisar acionar a polícia para conseguir pegar os itens pessoais neste sábado (30).

Mikaella Freitas utilizou os stories do Instagram para revelar tudo que havia passado, como uma forma de evitar que burburinhos surgissem.

No desabafo, ela afirma que não ia comentar sobre o assunto nas redes sociais, mas tomada pela raiva, acaba contando que um dos principais motivos para o fim teria sido uma traição.

“Eu posso até ter sido muito errada em várias coisas, mas outra coisa que talvez vocês não saibam, é que eu levei um par de chifres bem no meio da minha cara”, abriu o coração.

A influencer revela que chegou a perdoar o companheiro, voltando mesmo após a descoberta, dando assim uma chance para a família deles.

Abalada, Mikaella aponta que descobriu a traição porque notou que o parceiro sempre ficava em ligações secretas com uma outra pessoa quando não estava em casa.

Tudo teria acontecido no ano passado, mas a anapolina detalha que o relacionamento do então companheiro com a outra mulher – também comprometida – já estava acontecendo há mais de sete meses.

Na época da descoberta, ela chegou a sair de casa com os filhos, aguentando os pedidos de uma nova chance, até que enfim cedesse. Porém, garante que a relação nunca foi realmente saudável.

“Nunca me apoiou em nada que eu fiz na minha vida. Nunca! Nunca esteve ao meu lado. Sempre me colocou para baixo em tudo. Quando eu estava gorda, me chamava de porca, gorda, fedida, de tudo quanto é coisa. Um relacionamento tóxico, abusivo. Uma pessoa controladora. Essa era a minha vida, esse era o meu relacionamento”, pontuou.

Mikaella contou que logo que voltaram, ambos tentaram seguir com a relação, até que chegou um ponto que ficou insustentável e não deu mais para continuar.

Com o término, a influenciadora detalhou que saiu de casa na quarta-feira (27) com os filhos e a roupa no corpo, tendo que comprar novas peças já que o companheiro teria bloqueado ela de todas as redes, além de impedir que voltasse para pegar os pertences.

Sem conseguir ter acesso à itens essenciais para a família, a influencer precisou chamar a polícia para só assim conseguir entrar no imóvel do casal.

“Fui lá com a polícia, sim, para poder pegar as minhas coisas. Chegou lá, ele começou a se fazer de vítima, chorando que eu viajava e deixava os meus meninos. Olha se tem cabimento um trem desse. Como se eu fosse uma quenga”, desabafou.

Aos prantos, a blogueira falou a dor que sentia em ter que deixar para trás a residência que tanto batalhou, para deixar como sonhava.

Mikaella ressaltou o quão chateada estava com toda a situação, que afetou não apenas ela, como os filhos também, e pediu para que os seguidores tenha paciência com ela, agora que está retomando a vida.