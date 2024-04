Jovem é presa após atropelar homens em frente a distribuidora em Goiânia

Suspeita seria esposa de um presidiário e teria tentado tirar a vida de um desafeto

Davi Galvão - 31 de março de 2024

Câmeras de segurança flagraram todo o incidente. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 29 anos, foi presa na madrugada deste domingo (31), após atropelar dois homens, em frente a uma distribuidora de bebidas, no Parque Santa Rita, região Oeste de Goiânia.

Conforme divulgado pelo 42º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o crime aconteceu na noite deste sábado (30).

Imagens das câmeras de segurança no local flagraram o momento no qual a suspeita, identificada como esposa de um presidiário, se aproxima do comércio em um veículo, acompanhada pela tio do marido.

Na porta da distribuidora, ela parece conversar com alguns homens que lá estavam, sendo que um deles seria um desafeto dela.

Após trocar algumas palavras, a autora, dá ré no veículo e então avança, de forma abrupta, atropelando ao menos dois indivíduos.

Uma das vítimas, de 43 anos, foi levado em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), com traumatismo craniano e outras fraturas.

A motorista fugiu logo em seguida, com as autoridades realizando patrulhas para localizá-la. Na casa da suspeita, apenas a tia do presidiário foi encontrada.

De lá, os militares conseguiram informações para encontrar a autora e o veículo utilizado, no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.

A suspeita foi autuada por tentativa de homicídio doloso e o caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).