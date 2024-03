Página de humor viraliza mostrando “melhores” lugares para tomar multa em Goiânia

Publicação brinca com diferentes pontos da cidade conhecidos por penalizarem os motoristas

Thiago Alonso - 31 de março de 2024

Vídeo brinca com pontos da capital, conhecidos por serem lugares onde motoristas são multados. (Foto: Reprodução/Instagram)

Motorista ou não, todo mundo já conhece o trânsito caótico de Goiânia. Brincando com isso, um vídeo do Instagram viralizou ao fazer uma lista com cinco lugares para tomar multas na capital.

A postagem publicada pelo perfil Goiânia Mil Grau (@goianiamilgrau) já soma mais de 26o mil visualizações e 13 mil curtidas.

No registro, o narrador começa pelo 5º lugar, o Setor Campinas, dizendo que “aparentemente ligar o pisca alerta não te exime de levar uma canetada”.

Em seguida, o Aeroporto Santa Genoveva é citado como um local onde é preciso ‘rezar’ para não levar nenhuma multa.

Em 3º lugar, o narrador explica que na Avenida 85 não faltam formas de ser penalizado, seja por velocidade, trafegar na faixa exclusiva de ônibus ou furar semáforos.

A 2º posição fica com a Região da 44, um lugar que o vídeo recomenda aos motoristas que economizem com compras, já que irá gastar muito dinheiro com as multas.

Por fim, no topo da lista figura o Setor Central, “o campeão” das penalizações. Lá é apontado como o local onde o condutor é penalizado por diversos motivos, seja por excesso de velocidade na Zona 40, estacionar em local proibido ou na área azul de estacionamento rotativo.

O vídeo ainda brinca, dizendo que “dá para fazer um combo e perder a carteira em um dia” na região.