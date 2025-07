Placa chama atenção com pedido nada discreto dentro de empresa

Aviso curioso foi publicado em perfil de humor no Instagram, viralizando na rede social

Paulo Roberto Belém - 08 de julho de 2025

Placa com aviso nada discreto foi postado nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma placa repercutida no Instagram Se Tem Placa, Tem História (@placashistoria) viralizou na rede social por representar uma situação muito comum vivida entre colegas de trabalho.

“O CLT no seu dia mais unido”, brinca o letreiro na postagem, logo acima da imagem de um bolo com um pacote de salgado e refrigerante expostos em uma mesa. No aviso, aparece a mensagem: “se você não está na vaquinha favor não mexer”.

A placa foi considerada coerente por parte dos seguidores da página. “Certíssimo, gente folgada e fominha”, disse uma. “Concordo. Os que não contribuem geralmente são os que mais comem e ainda levam as sobras”, emendou outro.

Um terceiro foi ainda mais opinativo. “Trabalhei com gente que não queria entrar com R$ 1,50 para comprar pão e refri, mas quando chegava queria comer”, argumentou.

Por outro lado, houve quem pensou o contrário. “Gente, pelo amor de Deus, cadê a compaixão de vocês. Deixar o colega sem comer porque não contribuiu é o fim do mundo mesmo, porque talvez aquela seria a única refeição do dia. Vocês já pararam pra pensar?”, questionou.

