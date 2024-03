“A propósito da solicitação de nota versando sobre a conduta de um policial militar, em horário de folga, no dia 29/03/2024, em Turvânia – Goiás, a Polícia Militar de Goiás informa que: Policiais militares se deslocaram para o local do fato, realizaram a qualificação das partes envolvidas, lavraram o TCO e conduziram a vítima para a realização de exames médicos legais. Após tomar conhecimento do fato, a Corregedoria da Instituição constatou que o referido policial estava fora do serviço policial militar no momento da conduta e decidiu instaurar Processo Administrativo Disciplinar – PAD, com a finalidade de apurar as circunstâncias do caso concreto. A Polícia Militar de Goiás reafirma o compromisso com o cumprimento da lei, e reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por seus membros.”

