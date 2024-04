A melhor maneira de tirar amarelado dos aparelhos eletrodomésticos

Grande novidade é que um único ingrediente pode acabar com esse problema e devolver o brilho do seu item

Gabriella Licia - 01 de abril de 2024

Micro-ondas amarelado. (Foto: Reprodução/Captura via Youtube)

Com certeza você já deve ter reparado que, com o tempo, é normal perceber um tom amarelado dos aparelhos eletrodomésticos se intensificando, certo? Isso acontece por diversos fatores, dentre eles fatores ambientais, exposição à luz solar e o envelhecimento dos materiais também.

A grande notícia é que um único ingrediente facilmente encontrado em casa pode acabar com esse problema e devolver o brilho do seu item, seja o ar-condicionado, geladeira, fogão ou o que for.

Você deve estar se perguntando qual produto milagroso é este, certo? Bom, se ficou curioso e quer entender mais como funciona, acompanhe as dicas abaixo e o passo a passo para acabar com o problema e nunca mais ter eletrodomésticos encardidos. Olha só!

A melhor maneira de tirar amarelado dos aparelhos eletrodomésticos:

Bom, de acordo com o Canal Arcomtec Refrigeração, o que você precisará será apenas de uma água oxigenada, volume 40. Esse item pode ser encontrado nas prateleiras dos supermercados ou farmácias, sendo barato e acessível.

Tendo o ingrediente em mãos, será necessário desplugar o móvel da tomada, antes de começar a parte de higienização.

Feito isso, passe o líquido em toda a parte deteriorada e amarelada. Deixe exposto ao Sol para potencializar a ação clareadora.

Repita o processo por seis vezes em um prazo de 01h. Ou seja, a cada 10 minutos, passe água oxigenada, volume 40, por todo o objeto e deixo-o parado, exposto à luz solar.

Dentro de 60 minutos, poderá notar nitidamente o tom amarelado saindo do eletrodoméstico e a cor branca sendo recuperada com maestria.

Agora, basta pegar um pano úmido e retirar todo o resquício de produto deixado na superfície do seu móvel. É importante que não reste nada, pois os componentes da água oxigenada podem oxidar o objeto com o passar dos dias.

