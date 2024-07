Receita natural para aliviar os sintomas de problemas no estômago

Para o preparo, só são necessários dois ingredientes

Pedro Ribeiro - 07 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Terra Sul)

Os cuidados com a saúde são extremamente necessários para melhorar a nossa qualidade de vida.

Por isso, fazer uma receita natural pode ser uma boa opção para aqueles que possuem problemas no estômago.

Para tal, um chá viralizou nas redes sociais, prometendo tratar dessas questões e eliminar a necessidade de fazer até endoscopia.

Primeiramente, a Helicobacter pylori, também chamada de H. pylori, é uma bactéria que pode infectar o estômago humano.

Ela é conhecida por causar várias complicações, como úlceras gástricas e duodenais, além de estar associada a um maior risco de câncer gástrico em alguns casos.

A infecção por H. pylori é comum e, normalmente, pode ser tratada com antibióticos, geralmente prescrita por um médico após diagnóstico adequado.

No entanto, tem viralizado um vídeo no Instagram (@receituartruques) com uma receita de chá da planta espinheira santa, que promete eliminar esses problemas citados anteriormente.

Para fazer o chá é muito simples. Você vai precisar de duas colheres da planta, que pode ser encontrada em supermercados ou lojas de produtos naturais.

Adicione as duas colheres na água fervente e deixe por dois minutos.

Depois que ferver, deixe esfriar.

De acordo com o vídeo, você pode tomar duas vezes ao dia para resolver os seus problemas de estômago.

Confira o vídeo na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Receituar Truques (@receituartruques)

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

