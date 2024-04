Casal goiano viraliza ao mostrar peculiaridades do Feirão do Jundiaí

Local é bastante conhecido em Anápolis e oferece uma grande diversidade de produtos

Davi Galvão - 01 de abril de 2024

Registros do Feirão do Jundiaí. (Foto: @enquantoissoemgoias)

O casal Lucas Barradas e Kattiucy Watson, famosos pelos conteúdos de dicas e curiosidades goianas, recentemente publicaram um vídeo mostrando uma dessas pérolas que é possível encontrar no estado, localizada em Anápolis.

No canal @vivendoemgoias, o tema do vídeo em questão, que já alcançou quase 100 mil visualizações, foi justamente a Feira Coberta do Jundiaí, ou, como é mais conhecida, “Feirão do Jundiaí”.

Conforme destacado pelo casal, é uma das poucas feiras da cidade que funciona duas vezes na semana, às quintas e aos domingos, das 06h às 14h.

Ainda, foi destacada a grande variedade de produtos que podem ser encontrados no local, desde frutas e verduras frescas até doces regionais.

Quem conhece a região sabe que lá também há o comércio de carnes, produtos de beleza, brinquedos e até mesmo conserto de potes e panelas.

Ao final do registro, o casal, que nunca havia comido cajá-manga, também deu o veredito acerca do fruto. Lucas aprovou, mas Kattiucy comentou que estava um pouco azeda.

Nos comentários, diversos usuários ainda expressaram o quanto admiram o funcionamento da feira e os diversos itens que conseguem encontrar lá.

“O melhor pastel da cidade! Com um caldo de cana ainda, sensacional!”, afirmou um internauta. “Cajá-manga de vez assim é bom com sal, ou então madurinho ele fica docinho”, recomendou outra.