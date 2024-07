Motorista de aplicativo revela macete que passageiros podem usar no supermercado

Registro ensina técnica para encontrar veículos rapidamente após encerrar as compras

Thiago Alonso - 14 de julho de 2024

Vídeo ensina como diminuir espera ao solicitar corridas. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Cansado de ir ao supermercado e ficar horas aguardando por um motorista de aplicativo? Pois um trabalhador divulgou um vídeo em que ensina o macete definitivo para quem quer acabar com a espera após as compras.

A postagem, compartilhada por Jeferson Silva (@silvagdazuera), já soma mais de 542 mil visualizações, além de 27,5 mil curtidas.

No registro, o influenciador aparece com um carrinho de compras, saindo de um supermercado. No entanto, em seguida ele ensina um truque para acabar com a dificuldade de encontrar carros na região.

“Está dando R$ 11,80 aqui, aí olha o que você faz: coloca R$ 20, clica em solicitar e coloca o nome do local”, diz o homem.

Em instantes, um veículo, que estava na rua do estabelecimento, aceita o pedido.

Segundo Jeferson, a atitude é muito importante, pois valoriza o trabalhador, visto que corridas em supermercados tendem a ser mais demoradas que o normal.

“Quando é no mercado, você está com compras, o cara vai vir, tem que parar o carro, descer, não é só parar o carro e você entrar”, completou.

Nos comentários da publicação, internautas elogiaram a atitude do influenciador.

“Dica de ouro, mas infelizmente os passageiros não pensam assim”, disse um seguidor.

“Bom senso e empatia. Coisa que brasileiro não tem”, criticou outro.

“Precisamos de passageiros como esse, esse aí eu oferecia até doce”, brincou uma motorista.