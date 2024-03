3 signos que terão um grande livramento e vão agradecer ao universo

Gabriella Licia - 31 de março de 2024

Mulher com corrente e mãos tentando tirar. (Foto: Ilustração/Pexels/Duané Viljoen)

Alguns signos devem se preparar, pois nos próximos dias poderão vivenciar um grande livramento na vida, além de receber uma enxurrada de respostas importantes. Pode parecer assustador no começo, mas sentirão muita gratidão depois.

Essas pessoas passaram por uma fase de azar ao longo dos últimos meses, porém, agora terão um grande alívio perceptível.

É importante ressaltar que isso será o início de uma fase de sorte para as pessoas que listaremos. O segundo trimestre de 2024 promete ser muito positivo e produtivo para elas.

Então, confira agora se o seu signo está nesta lista que receberá um grande alívio neste mês (leia com Sol, ascendente e lua).

3 signos que terão um grande livramento e vão agradecer ao universo:

1. Gêmeos

Os geminianos enfrentaram bastante azar no ano de 2023, especialmente devido à falta de cuidado com suas ações. No entanto, nos próximos dias, uma onda de sorte chegará e trará um grande alívio no campo profissional e pessoal.

É importante notar que Mercúrio ficará retrógrado no dia 1° de abril, então evite situações impulsivas e viagens de última hora. Isso pode acabar mal.

Respostas que estavam sendo buscadas há tempos poderão chegar como um meteoro e isso será revitalizante.

2. Leão

Os leoninos também enfrentaram um período difícil este ano, mas finalmente serão surpreendidos pelo destino e receberão um alívio significativo, principalmente no campo profissional. Confie na sua intuição e aceite o que o universo tem a oferecer.

Se alguém decidir sair da sua vida nos próximos dias (o que é bem possível, graças ao Mercúrio Retrógrado se aproximando), encare como um sinal positivo de libertação. Essa pessoa não fará parte do seu futuro por um motivo maior.

3. Aquário

Por fim, para os aquarianos, a situação não foi tão ruim neste início de ano. No entanto, nos próximos dias, também poderão experimentar um grande alívio, especialmente nas esferas profissional e pessoal.

Uma porta se fechará para que uma melhor se abra no próximo mês. Evite reclamar e seja grato pelas oportunidades que surgirão!

