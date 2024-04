Postos de saúde de Goiânia sofrem apagão e pacientes aguardam há horas por atendimento

Muitos não aguentaram o tempo de espera e foram embora. Secretaria Municipal de Saúde apontou para oscilações na internet

Maria Luiza Valeriano - 01 de abril de 2024

Triagem começou a ser feita manualmente no CIAMS Urias Magalhães (Foto: Arquivo pessoal)

Pacientes de Goiânia enfrentaram dificuldades para receber atendimento em postos de saúde da capital na manhã desta segunda-feira (1º). Conforme relatado ao Portal 6, uma das unidades dispensou pacientes.

Em meio a um surto de dengue registrado nacionalmente, ao menos 10 pessoas não conseguiram realizar teste ou receber atenção médica. É o que aponta Luiz Cláudio Cavalcante, que também aguardava atendimento no Centro de Saúde da Família São Judas Tadeu.

Ele contou à reportagem que compareceu ao local com sintomas fortes de dengue e foi informado que o sistema estava fora do ar. Com isso, não seria possível atendê-lo. “Registro de vacinas, testes de dengue, consultas, tudo parado”, relatou.

“Estou esperando porque é a única solução que tem”, disse o paciente ao Portal 6. O homem recebeu atendimento somente às 10h30.

Quanto à vacinação, aqueles que procuraram imunizantes também foram dispensados e informados que o serviço seria retomado somente na quarta (03) ou quinta-feira (04).

Conforme Luiz Cláudio, uma atendente chegou a afirmar que todos os postos de saúde estariam enfrentando o mesmo problema.

No CIAMS Urias Magalhães, Pedro Henrique também relatou dificuldades. Presente no posto de saúde desde as 8h45, o paciente contou à reportagem que a equipe começou a fazer triagens manualmente.

Devido à demora, muitos já desistiram e foram embora. Contudo, a unidade segue recebendo um grande fluxo de pacientes.

Questionada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apontou que o sistema enfrentou problemas técnicos no início da manhã por conta de oscilações na internet da operadora Oi e já transcorre normalmente.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, neste momento, o atendimento no Ciams Urias Magalhães e Centro de Saúde (CS) São Judas Tadeu, transcorre normalmente. No início da manhã, por conta de oscilações na internet da operadora Oi, o sistema ficou um pouco lento, mas já voltou ao normal. O CS segue aplicando todas as vacinas e realizando teste da dengue conforme indicação médica.