Saiba como ter 50% de desconto na conta de água em Goiânia

Interessados precisam cumprir uma série de requisitos para poderem receber benefício

Thiago Alonso - 01 de abril de 2024

Fatura mensal da Saneago. (Foto: Reprodução)

Foi posto em prática um programa de Tarifa Social em Goiânia que permite aos moradores terem até 50% de desconto nas contas de água, de modo a auxiliar nas finanças da casa.

Feita por meio de um acordo entre a prefeitura do município e a Companhia Saneamento de Goiás (Saneago), essa iniciativa é voltada exclusivamente para as residências de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Para se inscrever, é necessário preencher alguns requisitos, que incluem estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), além de se enquadrar na faixa de extrema pobreza (viver com até R$ 200 por mês).

Também é preciso que o consumo no domicílio seja de até 20 metros cúbicos (20 mil litros) mensalmente.

Cumpridas as condições, os interessados podem se cadastrar ligando no telefone 0800 645 0115, da Central de Relacionamento da Saneago, ou comparecer presencialmente a uma unidade do Vapt-Vupt, por meio de agendamento prévio.

O registro deve ser feito por meio do titular da conta de água, desde que este cumpra as exigências.

Caso a conta não esteja no nome do beneficiário, ainda é possível realizar a inscrição por meio de uma alteração na titularidade.

Para isso, será preciso apresentar documentos que comprovem a posse do imóvel. Assim, a Saneago analisará esses documentos e poderá conceder o desconto.