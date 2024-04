Site especializado aponta os fetiches sexuais preferidos pelos goianos

Dentro do Centro-Oeste, estado aparece em primeiro lugar em diversas categorias no site adulto

Thiago Alonso - 01 de abril de 2024

Site divulgou as categorias sexuais pelos quais os goianos mais procuram. (Foto: Reprodução/Canva)

Um dos estados mais conservadores do país, Goiás se viu em uma estatística um tanto quanto inusitada. Segundo o site Sexlog, maior site de sexo e swing da América Latina, a ‘terra do pequi’ registrou um aumento de 30 mil novos usuários na plataforma durante o ano de 2023.

Conforme divulgado, entre os assuntos mais pesquisados pelos goianos, está em primeiro lugar o sexo anal, com cerca de 4,5 mil goianos marcando como preferência. Em seguida, aparecem 3 mil usuários adeptos a orgias, e 2,4 mil que gostam de homens dotados.

Além disso, na região Centro-Oeste, Goiás figura como o maior adepto dos fetiches sexuais, ficando em primeiro lugar em diversas categorias, como Voyeurismo (que é o desejo por assistir outras pessoas tendo práticas sexuais), e o Gang Bang (sexo grupal).

Apesar disso, Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul lideraram a lista de novos usuários na plataforma no último ano, com cerca de 18,9% de 187.266 novos cadastros na região. Goiás fica logo atrás com 16,4%, e por fim, o Distrito Federal com 13,2%.

Mesmo com números surpreendentemente altos, o Sexlog disse que estes dados podem ser ainda maiores, considerando que não são todas as pessoas que declaram de onde são, ao mesmo tempo que outras preferem não marcar quais são os fetiches preferidos.