Atenção ao calendário de pagamento do IPVA em Goiás

Pagamento da quarta parcela começa na próxima segunda-feira (08), conforme número final da placa do veículo

Thiago Alonso - 02 de abril de 2024

Imagem mostra filas de carros em Goiânia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

Os goianos que possuem automóveis em casa devem ficar atento nas datas do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), assim como a taxa sobre o Licenciamento Anual (CRVL), divulgadas pelo Governo de Goiás.

Como de costume, o vencimento dos tributos é referente ao número final da placa, com datas variando, dependendo do registro.

Dessa forma, os motoristas que optaram por dividir o valor já irão pagar a quarta parcela a partir da próxima segunda-feira (08), da seguinte forma:

final 1: segunda-feira (08)

final 2: terça-feira (09)

final 3: quarta-feira (10)

final 4: quinta-feira (11)

final 5: sexta-feira (12)

final 6: segunda-feira (15)

final 7: terça-feira (16)

final 8: quarta-feira (17)

final 9: quinta-feira (18)

final 0: sexta-feira (19)

Vale lembrar que serão, no total, 10 parcelas, que começaram a ser pagas no mês de janeiro, indo até a data de setembro ou outubro, dependendo do registro.

Pagamento único

Quem optar por pagar o valor de uma só vez, o Governo de Goiás também disponibilizou a opção de uma só fatura para quitar o débito. Esta possui prazos que se iniciam nos dias 09 de setembro, finalizando no dia 16 outubro, a depender do veículo.

Confira o prazo final para todos as placas:

final 1 – 09 de setembro

final 2 – 10 de setembro

final 3 – 07 de outubro

final 4 – 08 de outubro

final 5 – 09 de outubro

final 6 – 10 de outubro

final 7 – 11 de outubro

final 8 – 14 de outubro

final 9 – 15 de outubro

final 0 – 16 de outubro

Para conferir o calendário completo do Novo Calendário do IPVA de 2024, com datas atualizadas, leia o informe.