Instituto de Anápolis abre turma inédita para curso de Cuidador de Idosos

Área tem se desenvolvido cada vez mais, com alta empregabilidade

Publieditorial - 02 de abril de 2024

Leila Ribeiro será a professora responsável pelo curso. (Foto: Divulgação)

Por mais difícil que possa parecer conseguir uma nova profissão de forma rápida, eficiente, em apenas dois meses e ainda com um curso de alta empregabilidade, é possível realizar esse sonho em Anápolis.

Sim! Você poderá assumir cuidados como higiene e banho, administrar medicação não invasiva, fazer companhia, acompanhar exames e atividades diárias (médicos, fisioterapia, fonoaudiologia, etc), conferir os sinais vitais, supervisionar a alimentação, estímulos cognitivos, curativos simples, prevenir lesões, fazer acompanhamento hospitalar e pós-cirúrgico, entre outros.

Isso porque o Instituto Êxito está lançando sua primeira turma do curso de Cuidador de Idosos.

Sob a coordenação da professora Leila Ribeiro, o curso será desenvolvido em seis encontros, que ocorrerão aos sábados, trazendo o que há de mais dinâmico e prático no cuidado com idosos, deficientes e pessoas hospitalizadas/acamadas.

Serão 80h de intenso aprendizado, para que o aluno possa sair preparado para o mercado de trabalho.

O curso está previsto para ter início já no dia 13 de abril, custando apenas 4 parcelas de R$ 39,90.

As inscrições já estão abertas e os interessados podem se inscrever na secretaria do Instituto Êxito, ou via WhatsApp pelo número (62) 99553-5000.

O Instituto Êxito está localizado na Rua Tonico de Pina n. 356. Setor Central, Anápolis – Go.