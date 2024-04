Homem é preso no terminal de Anápolis após passar a mão no corpo de mulher

Suspeito ainda teria oferecido dinheiro para tentar se safar de prisão, mas vítima negou a proposta

Augusto Araújo - 03 de abril de 2024

(Foto: Reprodução)

Um homem de 49 anos foi preso no começo da tarde desta quarta-feira (03), sob a suspeita de ter cometido assédio sexual contra uma mulher, de 58, no Terminal Urbano de Anápolis, localizado no Centro do município.

A vítima teria ido até uma loja de acessórios de celular, localizada dentro da edificação, quando teria sentido a mão do suspeito nas nádegas.

Ela chegou a confrontar o suposto autor, que se limitou a sorrir e começou a ir embora, em direção às catracas de saída do terminal.

Dessa forma, a mulher acionou um vigilante, que deteve o homem até a chegada da Polícia Militar (PM).

O suspeito ainda teria tentado oferecer dinheiro para se safar, mas a vítima não se interessou na proposta e ele foi preso.

Diante dos fatos, o suposto agressor foi levado para a delegacia de Anápolis, para que fossem tomadas as devidas medidas legais.