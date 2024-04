Os signos que vão receber um sinal muito importante do universo nos próximos dias

Mudanças tão radicais podem parecer assustadoras, mas tenha em mente que há uma energia pesada rondando vocês. Não dá para continuar estagnado

Gabriella Licia - 04 de abril de 2024

Mulher em banheira com taça de vinho e velas. (Foto: Ilustração/Pexels/Cottonbro Studio)

Existe um sinal muito importante do universo a ser entregue para alguns signos e esse recado pode ser definitivo para a realização de algumas mudanças drásticas no atual cenário.

Para esses fixos, mudanças tão radicais podem parecer assustadoras, mas tenha em mente que há uma energia pesada rondando vocês. Não dá para continuar estagnado, sentindo tanta confusão mental, ansiedade e não tomar uma decisão.

Magias podem estar sendo realizadas contra vocês e é preciso se fechar espiritualmente. Aproveitem o período de Mercúrio retrógrado para entender melhor todos os sinais, fechar ciclos e expulsar a negatividade. Caso tenha fé, é bom acender uma vela preta para começar a espantar esse peso.

Se ficou curioso para entender quais os signos que vão receber um sinal muito importante do universo, confira a lista abaixo com todos esses recados e algumas dicas do horóscopo também. (Leia com Sol e ascendente).

Os signos que vão receber um sinal muito importante do universo nos próximos dias:

1. Leão

Uma pessoa com um olhar atento está te observando o tempo todo, mesmo que de longe. Ela ainda tem poder sobre suas emoções porque você permite o acesso. Feche seu campo espiritual e expulse esse alguém de uma vez.

O recado está dado, mas o universo pode ser ainda mais incisivo e deixar evidenciado a decepção que essa pessoa pode causar. Nem comece com o choro, é hora de agir!

2. Escorpião

Os escorpianos também podem se preparar para o chacoalhão com um sinal muito importante do universo. Existe alguém muito próximo, com círculo social parecido ou até mesmo colega de trabalho. Essa pessoa só deseja o seu fracasso e você precisa limitar o acesso que ela tem ao seu íntimo.

Finalize os ciclos necessários e se blinde espiritualmente, pois a magia pode ocasionar uma queda muito dolorosa.

3. Aquário

Por fim, os aquarianos descobrirão que o caminho está fadado ao fracasso. É hora de seguir uma nova rota e o universo entregará a resposta em breve. Mas existe um adendo: vocês precisam ouvir mais, entender a lógica e seguir sem contestar.

Essa ignorância estocada só vai te prejudicar!

Dica de banho para renovar a espiritualidade, fechar o corpo para negatividades e se blindar:

Coloque três rosas brancas em um recipiente com um litro de água quente por alguns minutos.

Em seguida, acenda uma vela branca com precaução e faça uma oração ao seu anjo da guarda. Despeje a mistura no seu corpo, começando do pescoço para baixo. Esse ritual deve ser realizado às segundas-feiras, quintas-feiras e sábados.

Ao término de cada ritual, reúna as pétalas das rosas, os restos da vela e enterre-os em um vaso, não se esquecendo de se atentar exatamente a qualquer sinal muito importante do universo.

