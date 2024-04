PIX de R$ 1.412 com PIS/Pasep; veja se você tem direito

Valores serão depositados aos trabalhadores por meio da Caixa Econômica Federal

Gabriella Pinheiro - 04 de abril de 2024

Prêmio total foi de R$ 588,9 milhões (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Ainda no mês de abril deste ano, trabalhadores pertencentes a empresas privadas e servidores públicos poderão ter direito a receber o abono salarial PIS/Pasep que, desta vez, consistirá em um PIX de R$ 1.412.

O valor será depositado pela Caixa Econômica Federal (CEF) por meio do aplicativo Caixa Tem. Para a felicidade de muitos, a instituição financeira liberou a lista dos beneficiários aptos para receber a quantia.

Quer saber quais são os critérios? Leia até o final e saiba se você tem ou não direito a obter a bonificação.

Antes de mais nada, é válido ressaltar que o Pis/Pasep é um programa do Governo Federal que visa o pagamento de benefícios trabalhistas aos trabalhadores do setor privado (PIS) e do setor público (PASEP).

Os dois programas foram criados para garantir que os trabalhadores tenham acesso a benefícios como o abono salarial e os rendimentos do Fundo de Participação PIS/PASEP.

No entanto, para ser considerado apto para adquirir a quantia, é preciso que o trabalhador cumpra uma série de regras, sendo elas: ter carteira assinada por ao menos 30 dias durante o ano-base 2022, ter remuneração que não ultrapasse dois salários mínimos mensais.

Para além dessas regras, também é necessário que o empregado tenha, no mínimo, cinco anos de inscrição no PIS/Pasep e que todos os dados do mesmo sejam reportados de forma correta pelo trabalhador à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou ao eSocial.

É importante destacar que os pagamentos referentes ao PIS são feitos com base o mês de nascimento do beneficiário e vão de fevereiro até agosto de 2024.

Já em relação ao PASEP, a instituição financeira responsável trata-se do Banco do Brasil. O abono é baseado no dígito final do número de inscrição do servidor público.

