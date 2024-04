6 truques para fazer a roupa secar em casa sem depender do Sol

Tem dias que os raios de sol não estão a fim de colaborar com a gente e então é hora de apelar para hacks da internet para as peças secarem

Magno Oliver - 05 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube)

Existem alguns truques para fazer a roupa secar em casa sem depender do sol que são infalíveis e muita gente sequer conhecia algum deles.

Assim, para quem mora em apartamento, por exemplo, os dias de chuva e frio atrapalham bastante o momento de lavar a roupa e colocar para secar.

Mas calma, que nem tudo está perdido. Na ausência de sol, existem alguns truques que podem te ajudar a secar a sua roupa mais rápido.

1. Usar um desumidificador no ambiente

Coloque um desumidificador na área onde a roupa está pendurada. O desumidificador remove a umidade do ar, acelerando o processo de secagem das roupas.

2. Utilizar o bom e velho ferro de passar roupas

Na ausência de um solzinho, se as roupas estiverem apenas um pouco úmidas, passe um ferro de passar sobre elas. O calor do ferro e até o vapor quente ajudarão a evaporar a umidade restante, secando as roupas mais rapidamente.

3. Lave na máquina com velocidade reduzida

Reduzir a carga da máquina de lavar roupas é uma ótima opção para te ajudar a secar. A sobrecarga acaba deixando as peças úmidas e enrugadas no final do ciclo. Assim, para uma secagem mais rápida e eficiente, coloque menos peças para lavar.

4. Faça a técnica das toalhas secas

Coloque uma toalha seca junto com as roupas molhadas ao pendurá-las no varal. Assim, a toalha absorverá parte da umidade das roupas, ajudando a acelerar ainda mais o processo de secagem.

5. Tente a tática do ventilador

O ventilador também pode ser um grande aliado na hora da secagem das suas roupas. Assim, posicione um ventilador próximo às roupas penduradas e coloque na velocidade máxima. O movimento do ar ajudará a evaporar a umidade das roupas mais rapidamente, acelerando o processo de secagem.

6. Use bolas de secagem

Por fim, adicione bolas de secagem à máquina de secar roupas. As bolas de secagem ajudam a agitar as roupas durante o ciclo de secagem, aumentando a circulação de ar e acelerando o processo de secagem.

Elas aumentam o espaço entre as peças, permitindo uma maior passagem de ar. Além disso, as bolas retêm o calor e o espalham para as roupas, fazendo com que acelere o processo de secagem.

