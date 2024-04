Bois escapam de carreta em acidente, destroem lojas e deixam mulher ferida

Animais tomaram as ruas da cidade, danificando alguns estabelecimentos e um deles chegou a ser atropelado

Thiago Alonso - 05 de abril de 2024

Animais foram soltos após colisão dos veículos. (Montagem: Reprodução)

Um acidente de trânsito entre duas carretas que transportavam bois, em Crixás, município do Norte goiano, causou transtornos na cidade, após os animais fugirem dos veículos.

O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (04), na rua Joaquim Xavier, no Setor Central, mas só veio à tona nesta sexta-feira (05).

Segundo a Polícia Militar (PM), um dos veículos de grande porte perdeu o controle próximo à Paróquia Nossa Senhora da Conceição e colidiu na traseira da outra carreta, que também carregava bois.

Assim, a carroceira de ambos os veículos tombaram, chocando também, com uma motocicleta que estava próxima ao local. Os motoristas dos automóveis envolvidos não sofreram maiores ferimentos.

Já os animais não tiveram a mesma sorte, com alguns morrendo no momento da queda. Contudo, os que sobreviveram acabaram se espalhando pela cidade.

Vídeos feitos por moradores de Crixás, mostram que os bovinos causaram estragos em estabelecimentos, quebrando portas de vidros e cadeiras que estavam nas calçadas.

Uma mulher, que estava na região, chegou a ser vítima dos animais soltos, com um corte na perna.

Atropelamento

Poucas horas após o ocorrido, um carro que trafegava na GO-336, cerca de 04 km da cidade, atropelou um dos bois fugitivos, causando a morte do animal.

O choque aconteceu no momento em que um motoqueiro tentava levar os animais de volta para a fazenda de origem.

Embora o veículo tenha ficado bastante danificado, o motorista não chegou a sofrer ferimentos.

Após todas as diligências por meio da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil (PC), funcionários do proprietário do gado conduziram os bovinos vivos até a propriedade.