Idosos e pessoas com deficiência podem passar a ser vacinados dentro de casa em Goiânia

Proposta, aprovada em segunda votação na Câmara Municipal, tem como objetivo facilitar acesso de pessoas com dificuldade de locomoção

Thiago Alonso - 05 de abril de 2024

Idosa sendo vacinada. (Foto: Rivaldo Gomes/ Folhapress)

Foi aprovada pela Câmara Municipal de Goiânia uma lei que define que pessoas idosas ou com deficiência sejam vacinadas sem precisar sair de casa.

A proposta foi admitida em segundo plenário, de forma definitiva, nesta terça-feira (03). Agora, o projeto está nas mãos do prefeito Rogério Cruz (Republicanos), que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar o texto.

Conforme a iniciativa, para receber a vacina em casa, é preciso que o próprio beneficiário ou um responsável, solicite o atendimento em um posto de saúde próximo à área em que reside.

Dentro do plano, é reforçado que “idoso restrito ao domicílio”, como descrito, é uma pessoa com mais de 60 anos, incapaz de sair de casa sozinha ou que se locomove sem precisar de auxílio apenas na vizinhança de onde mora.

O autor do projeto de lei é o vereador Willian Veloso (PL), que enfatizou o descrédito em relação às vacinas no Brasil, e que pretende facilitar o acesso à saúde para pessoas com dificuldade de deslocamento.