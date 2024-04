Início de abril em Goiás poderá ser tomado por tempestades fortes, granizo e rajadas de vento; veja cidades afetadas

Enquanto isso, temperaturas devem seguir um caminho contrário e se elevar durante a tarde

Gabriella Pinheiro - 05 de abril de 2024

Chuvas poderão ser acompanhadas de ventos fortes e raios (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

Já nos primeiros quatro dias, o início do mês de abril o tempo em Goiás demonstrou intensidade e chegou acompanhado de chuvas fortes em diferentes cidades do estado. O cenário não é passageiro e deve seguir firme ao longo da primeira quinzena do mês, com direito a tempestades, granizo e rajadas de vento.

Ao Portal 6, a coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) em Goiás, Elizabete Alves, explicou que o prognóstico é que até a metade do abril, a condição de precipitações intensas prevaleça em todo território, com possibilidade de névoa e volume de água que varia entre 90 e 140 mm.

“Isso [tempo] se deve ao período que estamos, que é o outono, um período de transição, em que é bem normal chuvas até intensas e até neblinas pela manhã”, explica.

De acordo com ela, durante a época, a região mais afetada deve ser a Centro-Norte, onde estão localizadas cidades como Goiânia, Anápolis, Aparecida, Trindade, Ceres, Senador Canedo, Itapaci, Iporá e entre outros.

Na capital, por exemplo, o esperado é que até o fim do mês o volume de chuva seja de 137 mm. A cidade de Pirenópolis segue logo atrás, com uma expectativa de 155 mm.

A previsão é que o cenário seja alterado, entre os dias 17 e 20, quando são esperadas precipitações menores.

“Eu diria que o modelo que estamos observando vai até o dia 16 deste mês, com condição de chuva favorecida. A partir do dia 17, 18 em diante há uma condição de menos chuvas”, afirma.

Mesmo com a perspectiva, as temperaturas devem seguir um caminho contrário e se elevar durante o período da tarde, segundo a coordenadora.

“As temperaturas não vão aumentar tanto no período da manhã, mas sim mais para a tarde. Durante a tarde, podemos ter mais calor e chegar a temperaturas em cerca de 31º C”, dispara.