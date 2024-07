Jovem é preso por dopar e abusar de adolescente em Aparecida de Goiânia

Caso condenado, suspeito pode pegar até 15 anos de prisão

Samuel Leão - 26 de julho de 2024

Polícia Civil (PC) prende jovem, de 27 anos, suspeito de dopar e estuprar adolescente. (Foto: Divulgação/PC)

Um jovem, de 27 anos, foi preso, na quinta-feira (25), suspeito de ter dopado e abusado sexualmente de uma adolescente, de 14 anos, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com as autoridades, o suposto autor, que não teve o nome revelado, teria mantido um relacionamento amoroso com a vítima. O crime teria ocorrido em 2023.

Conforme as investigações, o jovem teria dopado e abusado sexualmente da menina. Após a coleta de depoimentos, a polícia optou por realizar a prisão preventiva do suspeito.

O pedido recebeu a aprovação do Poder Judiciário e a prisão foi cumprida na data. A pena inicial por estupro vulnerável, caso não sejam adicionados agravantes, varia entre 08 e 15 anos de prisão.

Por envolver uma menor de idade, os detalhes do caso correm em segredo de Justiça.