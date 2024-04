Saiba como aprender a declarar Imposto de Renda de forma gratuita em Goiânia

Contribuintes terão até o dia 31 de maio para ficar em dia com a Receita Federal

Thiago Alonso - 05 de abril de 2024

Declaração IRPF 2019. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O período para fazer declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) em 2024 acaba no próximo mês, no dia 31 de maio, e com o prazo chegando ao fim, é importante se atentar e não perder tempo para se manter em dia com a Receita Federal.

Pensando nisso, o Portal 6 separou lugares em que os moradores de Goiânia podem aprender a fazer este processo sozinho, e o melhor: de forma fácil e sem custo nenhum.

Um destes locais é o Centro Universitário Estácio, que oferece, a partir da próxima segunda-feira (08), atendimento gratuito para auxiliar as pessoas na declaração.

O serviço é realizado pelo Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) da faculdade, por meio de alunos e professores do curso de Ciências Contábeis.

Os interessados devem comparecer presencialmente, de segunda a sexta-feira, na unidade que fica no Shopping Estação, no Setor Central. Também é possível fazer o contato pelo Instagram (@nafestaciogo), ou pelo e-mail [email protected].

Para quem preferir algo mais ‘digital’, o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRC-GO) também promoveu uma ação voltada a tirar dúvidas sobre o Imposto de Renda para a população e profissionais da contabilidade.

A ‘Jornada Contábil CRCGO: Imersão 24 horas’, foi realizada no dia 19 de março, por meio de uma transmissão ao vivo no Youtube, onde pessoas participaram e interagiram.

As lives, que foram publicadas em duas partes, continuam disponíveis no canal da entidade, onde profissionais da contabilidade explicaram os conteúdos de forma técnica durante 24h ininterruptas.